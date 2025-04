Programmazione Canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque.In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 25 Aprile 2021Mattina07:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 508:42 - Mattino Cinque NewsIn diretta con i fatti di cronaca, politica, spettacolo e gossip Conducono Francesco Vecchi e Federica Panicucci10:51 - Tg5 ore 10Appuntamento con le notizie piu' importanti, nazionali ed internazionali, a cura della redazione giornalistica di Canale 510:59 - Forum -Programma storico delle reti Mediaset che vede due contendenti affidare la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 513:40 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi13:50 - BeautifulDonna e' in preda alla disperazione perche' il dottor Colby non e' ancora in grado di concludere una diagnosi, ma Eric ribadisce la sua determinazione a completare la sua ultima collezioneVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTOPomeriggio13:50 - BeautifulDonna e' in preda alla disperazione perche' il dottor Colby non e' ancora in grado di concludere una diagnosi, ma Eric ribadisce la sua determinazione a completare la sua ultima collezioneVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:06 - The FamilyPer far scarcerare Leyla, Aslan e i suoi rintracciano Sansar e lo inducono col ricatto ad autodenunciarsi per l'omicidio di Tolga VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:31 - The FamilyLeyla e' in prigione e Aslan fa del suo meglio per farla uscire rapidamente Riesce perfino a farle avere un telefono cellulare per comunicare con l'esternoQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO15:21 - The FamilyL'assassino di Tolga si e' consegnato alla polizia, scagionando Leyla dall'accusa di omicidio Ma Hulya cerca di impedire che Leyla ritorni insieme ai suoi figliQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO16:05 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi16:10 - The FamilyLa villa della famiglia Soykan va a fuoco per mano di Aslan ed e' lui stesso a suggerire che la sua famiglia si trasferisca nella casa della nonna, Seher VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO17:01 - Pomeriggio 5Myrta Merlino conduce la nuova edizione del talk show pomeridiano dedicato ai temi attualita' e cronaca con collegamenti e ospiti in studio18:46 - Avanti un altro - storyRivediamo il meglio dello stravagante gioco, in cui i concorrenti devono rispondere a varie domande di cultura generale Conduce Paolo Bonolis, gli fa da spalla l'immancabile Luca Laurenti19:35 - Tg5 anticipazione,19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giornoPrima serata19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 520:37 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti21:34 - Riassunto - tradimentoNelle puntate precedenti21:37 - TradimentoIpek riceve in prestito la carta di credito di suo padre nell'attesa di farne una nuova Ilknur origlia una telefonata tra Yesim e Zuhal, dopodiche' pretende delle spiegazioniQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO22:29 - TradimentoGuzide e Tarik scoprono che Oylum non e' la loro figlia biologica Tolga viene preso come ostaggio da Kahraman ma, sopraggiunto Oltan, Kahraman lo liberaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO23:25 - TradimentoYesim e Ilknur vengono buttate fuori di casa da Mualla e devono percio' trovare una sistemazione, ma Yesim perde il portafogli e non possono pagare una camera d'albergoVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO23:54 - Speciale Tg5Seconda serata23:54 - Speciale Tg500:42 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 501:23 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti Programmi5 di, 25 Aprile 2021Mattina07:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di508:42 - Mattino Cinque NewsIncon i fatti di cronaca, politica, spettacolo e gossip Conducono Francesco Vecchi e Federica Panicucci10:51 - Tg5 ore 10Appuntamento con le notizie piu' importanti, nazionali ed internazionali, a cura della redazione giornalistica di510:59 - Forum -Programma storico delle reti Mediaset che vede due contendenti affidare la soluzione del loro contrasto al giudizio di un giudice arbitro12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di513:40 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi13:50 - BeautifulDonna e' in preda alla disperazione perche' il dottor Colby non e' ancora in grado di concludere una diagnosi, ma Eric ribadisce la sua determinazione a completare la sua ultima collezioneVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTOPomeriggio13:50 - BeautifulDonna e' in preda alla disperazione perche' il dottor Colby non e' ancora in grado di concludere una diagnosi, ma Eric ribadisce la sua determinazione a completare la sua ultima collezioneVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:06 - The FamilyPer far scarcerare Leyla, Aslan e i suoi rintracciano Sansar e lo inducono col ricatto ad autodenunciarsi per l'omicidio di Tolga VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:31 - The FamilyLeyla e' in prigione e Aslan fa del suo meglio per farla uscire rapidamente Riesce perfino a farle avere un telefono cellulare per comunicare con l'esternoQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO15:21 - The FamilyL'assassino di Tolga si e' consegnato alla polizia, scagionando Leyla dall'accusa di omicidio Ma Hulya cerca di impedire che Leyla ritorni insieme ai suoi figliQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO16:05 - The couple - Una vittoria per dueL'appuntamento quotidiano con il reality game condotto da Ilary Blasi16:10 - The FamilyLa villa della famiglia Soykan va a fuoco per mano di Aslan ed e' lui stesso a suggerire che la sua famiglia si trasferisca nella casa della nonna, Seher VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO17:01 - Pomeriggio 5Myrta Merlino conduce la nuova edizione del talk show pomeridiano dedicato ai temi attualita' e cronaca con collegamenti e ospiti in studio18:46 - Avanti un altro - storyRivediamo il meglio dello stravagante gioco, in cui i concorrenti devono rispondere a varie domande di cultura generale Conduce Paolo Bonolis, gli fa da spalla l'immancabile Luca Laurenti19:35 - Tg5 anticipazione,19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giornoPrima serata19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di520:37 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti21:34 - Riassunto - tradimentoNelle puntate precedenti21:37 - TradimentoIpek riceve in prestito la carta di credito di suo padre nell'attesa di farne una nuova Ilknur origlia una telefonata tra Yesim e Zuhal, dopodiche' pretende delle spiegazioniQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO22:29 - TradimentoGuzide e Tarik scoprono che Oylum non e' la loro figlia biologica Tolga viene preso come ostaggio da Kahraman ma, sopraggiunto Oltan, Kahraman lo liberaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO23:25 - TradimentoYesim e Ilknur vengono buttate fuori di casa da Mualla e devono percio' trovare una sistemazione, ma Yesim perde il portafogli e non possono pagare una camera d'albergoVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO23:54 - Speciale Tg5Seconda serata23:54 - Speciale Tg500:42 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di501:23 - Striscia la notizial tg satirico che monitora l'attualita' attraverso inchieste e segnalazioni Conducono Michelle Hunziker e Gerry Scotti

