Prodotti scaduti e lattine sequestrate controlli in pizzeria bar e minimarket multe per 14mila euro

Prodotti scaduti in vendita sugli scaffali di un minimarket, rifiuti non separati nella maniera corretta, etichette di Prodotti non in lingua italiana. Sono queste alcune delle irregolarità riscontrate durante alcuni controlli effettuati dalla polizia locale in quattro attività di Milano per cui. Milanotoday.it - Prodotti scaduti e lattine sequestrate, controlli in pizzeria, bar e minimarket: multe per 14mila euro Leggi su Milanotoday.it in vendita sugli scaffali di un, rifiuti non separati nella maniera corretta, etichette dinon in lingua italiana. Sono queste alcune delle irregolarità riscontrate durante alcunieffettuati dalla polizia locale in quattro attività di Milano per cui.

