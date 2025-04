Pro Pal contro Pd scatta la rissa al corteo per il 25 aprile

Lo spezzone Pro Pal, composto dai Giovani Palestinesi d'Italia e gli attivisti dei centri sociali, si è posizionato alla testa del corteo del 25 aprile, in corso Venezia a Milano. "Con la resistenza palestinese, contro riarmo e guerra imperialista", si legge su uno degli striscioni degli attivisti Pro Pal. Poi è partito l'attacco al Partito democratico di Elly Schlein, il cui arrivo al corteo è previsto per le 14.30. A un certo punto è partito il coro "Pd siete fascisti travestiti". A un certo punto gli antagonisti del centro sociale Cantiere hanno bloccato il furgone del Pd in arrivo in corso Venezia a Milano, urlando "vergogna, vergogna" e "sciacalli". A decine si sono posizionati davanti al mezzo, impedendogli di proseguire. "Come vi guardate allo specchio stamattina e dite la parola resistenza? Siete degli ipocriti", hanno detto al megafono.

