Prima lo Scudetto poi il mercato doppio affare clamoroso tra Napoli e Inter

Napoli e Inter protagoniste di una lotta Scudetto da togliere il fiato a tutti i tifosi: intanto, spunta anche una suggestione incredibile legata al calciomercato.Da qui alla fine restano ancora altre cinque partite da giocare: quindici i punti in palio sia per il Napoli che per l’Inter, che entrambe partono da 71 punti. Una lotta a cui si arriva, in queste ultime partite che restano, a pari punti, con un’inerzia psicologica che sembra ora favorire gli uomini di Antonio Conte, ma il valore della rosa a disposizione di Simone Inzaghi è fuori discussione. La speranza da parte dei partenopei è che la Champions League possa rappresentare una certa distrazione per i nerazzurri, che in semifinale dovranno vedersela con il Barcellona.In queste settimane, la lotta Scudetto entra inevitabilmente nella sua fase finale e decisiva, ma non mancano le voci che riguardano già ciò che sarà oltre il termine del campionato di Serie A. Spazionapoli.it - Prima lo Scudetto, poi il mercato: doppio affare clamoroso tra Napoli e Inter Leggi su Spazionapoli.it protagoniste di una lottada togliere il fiato a tutti i tifosi: intanto, spunta anche una suggestione incredibile legata al calcio.Da qui alla fine restano ancora altre cinque partite da giocare: quindici i punti in palio sia per ilche per l’, che entrambe partono da 71 punti. Una lotta a cui si arriva, in queste ultime partite che restano, a pari punti, con un’inerzia psicologica che sembra ora favorire gli uomini di Antonio Conte, ma il valore della rosa a disposizione di Simone Inzaghi è fuori discussione. La speranza da parte dei partenopei è che la Champions League possa rappresentare una certa distrazione per i nerazzurri, che in semifinale dovranno vedersela con il Barcellona.In queste settimane, la lottaentra inevitabilmente nella sua fase finale e decisiva, ma non mancano le voci che riguardano già ciò che sarà oltre il termine del campionato di Serie A.

