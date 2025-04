Prima di prendere il pullman e tornare a Padova la telefonata dei calciatori a Gigi Fresco

Prima di salire sul pullman che li riporterà a Padova, alcuni calciatori biancoscudati hanno effettuato una videochiamata con Gigi Fresco, storico mister e presidente della Virtus Verona, da dove non si è mai allontanato da quando è arrivato 52 anni fa. Padovaoggi.it - Prima di prendere il pullman e tornare a Padova, la telefonata dei calciatori a Gigi Fresco Leggi su Padovaoggi.it di salire sulche li riporterà a, alcunibiancoscudati hanno effettuato una videochiamata con, storico mister e presidente della Virtus Verona, da dove non si è mai allontanato da quando è arrivato 52 anni fa.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Greggio critico: «I giocatori stanchi si devono cambiare, magari prima di prendere gol… Questo è il nuovo motto per la Juve» - di Redazione JuventusNews24Greggio critico: il commento del noto tifoso bianconero su X dopo l’eliminazione in Champions contro il PSV Ezio Greggio, su X, ha commentato così l’eliminazione dalla Champions League. Le parole del noto tifoso della Juventus. GREGGIO – «Gino Bartali diceva “L’è tutto sbagliato… l’è tutto da rifare“. Per la Juve sembra diventare un motto. Come ho scritto giorni fa io credo che si debbano cambiare i giocatori stanchi. 🔗juventusnews24.com

Ruba un paio di occhiali prima di prendere un aereo, 61enne denunciato in aeroporto - Un 61enne della provincia di Ragusa, prima di prendere l’aereo, non ha resistito alla tentazione di rubare un paio di occhiali da sole in un negozio dell’area partenze dello scalo catanese ed è stato denunciato, in stato di libertà, per furto aggravato. Una volta superati i controlli di sicurezza... 🔗cataniatoday.it

"Prima di pensare alla M5 portate la M1 a Bettola e aumentate i pullman verso Milano" - Ben venga la M5 a Monza, con le sue sette fermate e il capolinea al Polo istituzionale, ma prima pensiamo a portare la M1 a Bettola e, nel frattempo, a incrementare i pullman che collegano Monza con Milano. È questo il pensiero del Comitato San Fruttuoso Bene Comune, che interviene sulla... 🔗monzatoday.it

Prima di prendere il pullman e tornare a Padova, la telefonata dei calciatori a Gigi Fresco; Bus sovraffollato, gli alunni restano a piedi; Natale a Roma: i mezzi pubblici, le navette e la Ztl. Tutte le informazioni; In treno o in bus, la rincorsa low-cost per tornare a casa a Natale: i consigli per risparmiare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online