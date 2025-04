Prima della tanatoprassi di Francesco Quella volta che il corpo del papa esplose Come è successo

corpo del pontefice è stato sottoposto alla moderna tecnica di conservazione della tanatoparassi, una pratica che ha suscitato non poche riflessioni rispetto a metodi più tradizionali. Questo approccio innovativo alla preservazione del corpo del papa si è rivelato un successo, contrariamente a quanto accaduto in passato, quando metodi meno precisi causarono imprevisti, Come nel caso della salma di papa Pio XII.La vicenda di papa Pio XII e l’esplosione della salmaNel 1958, la morte di papa Pio XII, avvenuta il 9 ottobre, scatenò una serie di eventi imprevisti che avrebbero segnato la storia dei funerali papali. Il pontefice, che morì a Castel Gandolfo, sarebbe dovuto essere sepolto nelle Grotte Vaticane. Tuttavia, il trasporto della salma da Castel Gandolfo al Vaticano non avvenne senza difficoltà. Thesocialpost.it - Prima della tanatoprassi di Francesco? Quella volta che il corpo del papa esplose. Come è successo Leggi su Thesocialpost.it Ildel pontefice è stato sottoposto alla moderna tecnica di conservazionetanatoparassi, una pratica che ha suscitato non poche riflessioni rispetto a metodi più tradizionali. Questo approccio innovativo alla preservazione deldelsi è rivelato un, contrariamente a quanto accaduto in passato, quando metodi meno precisi causarono imprevisti,nel casosalma diPio XII.La vicenda diPio XII e l’esplosionesalmaNel 1958, la morte diPio XII, avvenuta il 9 ottobre, scatenò una serie di eventi imprevisti che avrebbero segnato la storia dei funeralili. Il pontefice, che morì a Castel Gandolfo, sarebbe dovuto essere sepolto nelle Grotte Vaticane. Tuttavia, il trasportosalma da Castel Gandolfo al Vaticano non avvenne senza difficoltà.

