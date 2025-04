Prezzi dei biglietti per Roma alle stelle per i funerali di Papa Francesco

Prezzi di biglietti aerei e ferroviari con destinazione Roma risultano in alcuni casi proibitivi, con la conseguenza che i fedeli che intendono recarsi nella capitale per partecipare ai funerali di Papa Francesco dovranno mettere mano al portafogli. Lo afferma il Codacons, che ha monitorato le tariffe di treni e aerei per domani, 26 aprile."Partendo oggi, venerdì 25 aprile e tornando domenica 27 aprile, per un volo andata e ritorno da Olbia occorre mettere in conto una spesa minima da 496 euro, 460 euro partendo da Torino. - spiega l'associazione - Sopra i 300 euro i voli da Genova o da Cagliari, mentre volando da Milano la spesa minima è di 288 euro, 269 euro da Firenze, sopra i 200 euro anche i collegamenti dal sud Italia.Non va meglio sul fronte dei treni: nelle stesse date, e utilizzando i collegamenti AV, si spendono un minimo di 191 euro partendo da Venezia (176 euro con Italo), 187 euro da Milano (196 euro con Italo), 183 euro da Torino (205 euro con Italo). Quotidiano.net - Prezzi dei biglietti per Roma alle stelle per i funerali di Papa Francesco Leggi su Quotidiano.net Complice il ponte del 25 aprile, idiaerei e ferroviari con destinazionerisultano in alcuni casi proibitivi, con la conseguenza che i fedeli che intendono recarsi nella capitale per partecipare aididovranno mettere mano al portafogli. Lo afferma il Codacons, che ha monitorato le tariffe di treni e aerei per domani, 26 aprile."Partendo oggi, venerdì 25 aprile e tornando domenica 27 aprile, per un volo andata e ritorno da Olbia occorre mettere in conto una spesa minima da 496 euro, 460 euro partendo da Torino. - spiega l'associazione - Sopra i 300 euro i voli da Genova o da Cagliari, mentre volando da Milano la spesa minima è di 288 euro, 269 euro da Firenze, sopra i 200 euro anche i collegamenti dal sud Italia.Non va meglio sul fronte dei treni: nelle stesse date, e utilizzando i collegamenti AV, si spendono un minimo di 191 euro partendo da Venezia (176 euro con Italo), 187 euro da Milano (196 euro con Italo), 183 euro da Torino (205 euro con Italo).

Su altri siti se ne discute

di Redazione JuventusNews24Juventus Women, biglietti per la finale di Coppa Italia in vendita: info e prezzi sui tagliandi per la sfida alla Roma Ad un mese esatto dalla sfida tra Juventus Women e Roma, in programma sabato 17 maggio alle ore 18 allo stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como, da oggi – giovedì 17 aprile – presso le agenzie Vivaticket abilitate e sul sito figc.vivaticket.it è possibile acquistare i biglietti per la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa. 🔗juventusnews24.com

Complice il ponte del 25 aprile, i prezzi di biglietti aerei e ferroviari con destinazione Roma risultano in alcuni casi proibitivi, con la conseguenza che i fedeli che intendono recarsi nella capitale per partecipare ai funerali di Papa Francesco dovranno mettere mano al portafogli. Lo afferma il Codacons, che ha monitorato le tariffe di treni e aerei per domani, 26 aprile. "Partendo oggi, venerdì 25 aprile e tornando domenica 27 aprile, per un volo andata e ritorno da Olbia occorre mettere ... 🔗quotidiano.net

I biglietti della finale di Coppa Italia 2024 si potranno acquistare presto. Come e dove è possibile prenderli e quali dovrebbero essere i prezzi per ogni settore dello stadio Olimpico.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Prezzi dei biglietti alle stelle per i funerali di Papa Francesco a Roma; Pasqua e ponti di primavera: alle stelle i biglietti per viaggiare in Italia; Caro voli per Pasqua: prezzi dei biglietti alle stelle per le vacanze; Pasqua 2025, prezzi alle stelle per i voli fino al +470%. 🔗Cosa riportano altre fonti

Prezzi dei biglietti alle stelle per i funerali di Papa Francesco a Roma - Codacons denuncia costi proibitivi per treni e aerei verso Roma per i funerali di Papa Francesco, con prezzi sopra i 200 euro. 🔗msn.com

Biglietti finale Coppa Italia 2025 a Roma, quando escono: prezzi e come acquistarli - I biglietti della finale di Coppa Italia 2024/25 si potranno acquistare presto. Come e dove è possibile prenderli e quali dovrebbero essere i prezzi per ogni settore dello stadio Olimpico. I biglietti ... 🔗fanpage.it

Prezzi biglietti Internazionali di Roma 2025: quanto costano, dove acquistarli e come sceglierli - Prezzi biglietti Internazionali di Roma 2025: ecco tutto quello che c'è da sapere sui ticket del Master 1000 di tennis. 🔗tag24.it