Prezzi dei biglietti alle stelle per i funerali di Papa Francesco a Roma

Prezzi di biglietti aerei e ferroviari con destinazione Roma risultano in alcuni casi proibitivi, con la conseguenza che i fedeli che intendono recarsi nella capitale per partecipare ai funerali di Papa Francesco dovranno mettere mano al portafogli. Lo afferma il Codacons, che ha monitorato le tariffe di treni e aerei per domani, 26 aprile."Partendo oggi, venerdì 25 aprile e tornando domenica 27 aprile, per un volo andata e ritorno da Olbia occorre mettere in conto una spesa minima da 496 euro, 460 euro partendo da Torino. - spiega l'associazione - Sopra i 300 euro i voli da Genova o da Cagliari, mentre volando da Milano la spesa minima è di 288 euro, 269 euro da Firenze, sopra i 200 euro anche i collegamenti dal sud Italia.Non va meglio sul fronte dei treni: nelle stesse date, e utilizzando i collegamenti AV, si spendono un minimo di 191 euro partendo da Venezia (176 euro con Italo), 187 euro da Milano (196 euro con Italo), 183 euro da Torino (205 euro con Italo). Quotidiano.net - Prezzi dei biglietti alle stelle per i funerali di Papa Francesco a Roma Leggi su Quotidiano.net Complice il ponte del 25 aprile, idiaerei e ferroviari con destinazionerisultano in alcuni casi proibitivi, con la conseguenza che i fedeli che intendono recarsi nella capitale per partecipare aididovranno mettere mano al portafogli. Lo afferma il Codacons, che ha monitorato le tariffe di treni e aerei per domani, 26 aprile."Partendo oggi, venerdì 25 aprile e tornando domenica 27 aprile, per un volo andata e ritorno da Olbia occorre mettere in conto una spesa minima da 496 euro, 460 euro partendo da Torino. - spiega l'associazione - Sopra i 300 euro i voli da Genova o da Cagliari, mentre volando da Milano la spesa minima è di 288 euro, 269 euro da Firenze, sopra i 200 euro anche i collegamenti dal sud Italia.Non va meglio sul fronte dei treni: nelle stesse date, e utilizzando i collegamenti AV, si spendono un minimo di 191 euro partendo da Venezia (176 euro con Italo), 187 euro da Milano (196 euro con Italo), 183 euro da Torino (205 euro con Italo).

