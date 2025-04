Presidenza Autorità portuale Salvini sceglie avvocato barese Francesco Mastro

Francesco Mastro è il nuovo presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale. La designazione è stata formalizzata dal ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, tramite una lettera che nella giornata di ieri (giovedì 24 aprile) è stata.

