Preparati la tomba la Madonna parlò a Francesco La rivelazione di Makrickas

Francesco disse inizialmente no alla proposta di realizzare la sua sepoltura nella basilica vaticana di Santa Maria Maggiore. Ma una settimana dopo ci ripensò. Chiamò il commissario straordinario della basilica, che oggi è anche coadiutore della stessa, il cardinale lituano Rolandas Makrickas, e gli disse: «La Madonna mi ha detto, Preparati la tomba, sono molto felice che la Madonna non mi. Feedpress.me - "Preparati la tomba", la Madonna parlò a Francesco. La rivelazione di Makrickas Leggi su Feedpress.me Papadisse inizialmente no alla proposta di realizzare la sua sepoltura nella basilica vaticana di Santa Maria Maggiore. Ma una settimana dopo ci ripensò. Chiamò il commissario straordinario della basilica, che oggi è anche coadiutore della stessa, il cardinale lituano Rolandas, e gli disse: «Lami ha detto,la, sono molto felice che lanon mi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Papa Francesco non voleva essere sepolto a Santa Maria Maggiore, poi gli apparve la Madonna e gli disse preparati la tomba» - Sono in corso i preparativi nella basilica di Santa Maria Maggiore per sistemare la tomba nella quale Papa Francesco sarà sepolto sabato 26 aprile dopo i funerali. Le istruzioni chiare e... 🔗ilgazzettino.it

Papa Francesco annunciò la scelta della sua tomba con una telefonata: “La Madonna mi ha detto preparati” - La rivelazione del Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete e Coadiutore della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sabato Papa Francesco sarà tumulato dopo i funerali. "Chiamò il commissario straordinario e gli disse: La Madonna mi ha detto preparati la tomba" ha raccontato il prelato. 🔗fanpage.it

Papa Francesco annunciò la scelta della sua tomba con una telefonata: “La Madonna mi ha detto preparati” - La rivelazione del Cardinale Rolandas Makrickas, Arciprete e Coadiutore della Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sabato Papa Francesco sarà tumulato dopo i funerali. "Chiamò il commissario straordinario e gli disse: La Madonna mi ha detto preparati la tomba" ha raccontato il prelato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Preparati la tomba, la Madonna parlò a Francesco. La rivelazione di Makrickas. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media