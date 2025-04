Amica.it - Prendersi cura di sé: è la lezione che impara Maria in "La solitudine dei non amati", un dramma romantico norvegese dal 30 aprile al cinema

Potremmo dire che è la storia di, tra responsabilità familiari e rinascita personale. Ma forse è anche qualcosa di più. Arriva nelle sale italiane dal 30Ladei non(titolo originale Loveable), l’opera prima della regista e sceneggiatriceLilja Ingolfsdottir. Distribuito da Wanted, questo, di cui vi mostriamo in anteprima esclusiva una clip, esplora con sensibilità il delicato equilibrio tra maternità, carriera e identità personale all’interno della famiglia contemporanea. Il film, vincitore di ben cinque premi al prestigioso festival di Karlovy Vary 2024, tra cui il Label Award, offre una riflessione profonda sulla fragilità delle relazioni e sul percorso necessario per ritrovarsi quando una coppia attraversa una crisi profonda.La trama di “Ladei non, interpretata da Helga Guren, è una donna di 40 anni ormai al limite, divisa tra le responsabilità di crescere quattro figli e una carriera professionale sull’orlo del fallimento.