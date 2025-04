Preghiera della sera 25 Aprile 2025 Aiutami a venire verso di Te

Aiutami a venire verso di te”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce Aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un . L'articolo Preghiera della sera 25 Aprile 2025: “Aiutami a venire verso di Te” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 25 Aprile 2025: “Aiutami a venire verso di Te” Leggi su Lalucedimaria.it di te”. Questa è lada recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Crocenella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un . L'articolo25: “di Te” proviene da La Luce di Maria.

