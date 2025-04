Prefetto Giannini per funerali Francesco migliaia di uomini in campo

Roma, 25 apr. (askanews) - "Noi staremo attenti ma non abbiamo timori per l'arrivo dei capi di Stato, ci sono i dispositivi di sicurezza, si farà il necessario cercando di contemperare con le esigenze dei cittadini cosa che penso potrà avvenire, fra l'altro gli arrivi saranno scaglionati e anche in tarda serata". Lo ha detto il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a proposito della situazione dell'ordine pubblico a Roma per i funerali di Papa Francesco. Zone rosse, zone verdi? "Io non sono un appassionato di colori, per il Santo Padre sono cerimonie per la gente e per i fedeli, si farà in modo che tutti possano affluire in modo ordinato, poi all'interno di Città del Vaticano ci saranno spazi dedicati per le personalità che vorranno assistere". Quanto all'apporto di forze in campo "tutte le giornate saranno garantite e ci saranno migliaia di uomini in campo dalle quattro forze dell'ordine perché parteciperà anche la polizia penitenziaria per l'ordine pubblico e la tutela e la scorta, poi tantissimi specialisti della polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ci saranno i reparti inquadrati, e la polizia locale in massa a dare un contributo, sono stati previsti sommozzatori e unità cinofile".

