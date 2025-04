Precipita col deltaplano nel area marina protetta 59enne salvato dagli uomini della Capitaneria di Porto

Precipita con il deltaplano nelle acque dell'area marina protetta. E' accaduto nel tardo tardo pomeriggio di oggi. La motovedetta CP 875 ha effettuato un tempestivo e efficace intervento di salvataggio in favore di un uomo di 59 anni di nazionalità tedesca. L'uomo stava praticando parapendio.

