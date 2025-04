Porto Piombino gravi irregolarità a bordo fermata nave da carico della Liberia

della nave da carico “Lago di Fiastra”, battente bandiera Liberia. Il natante, impiegato nel trasPorto di blumi di acciaio (grandi barre rettangolari di acciaio) era giunto a Piombino lo scorso 20 aprile proveniente. Livornotoday.it - Porto Piombino, gravi irregolarità a bordo: fermata nave da carico della Liberia Leggi su Livornotoday.it La guardia costiera di Livorno ha emesso il provvedimento di fermo nei confrontida“Lago di Fiastra”, battente bandiera. Il natante, impiegato nel trasdi blumi di acciaio (grandi barre rettangolari di acciaio) era giunto alo scorso 20 aprile proveniente.

