Porto di Livorno il ministro Salvini indica Gariglio alla guida del Authority atteso il parere di Giani

È arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 24 aprile, l'attesa comunicazione del Mit sulle proposte di nomina dei nuovi presidenti in cinque Autorità di Sistema Portuale ancora senza una guida designata. E insieme a Trieste, Ravenna, Bari e Taranto, il ministro delle Infrastrutture e.

LIVORNO – Due tonnellate di cocaina purissima in un container al porto di Livorno. Il 2025 continua con un’altra importante operazione antidroga realizzata in zona: sono stati sequestrati, infatti, oltre 2mila chili di cocaina purissima, suddivisa in 1800 panetti. Un nuovo e significativo colpo assestato al traffico internazionale di stupefacenti, da parte dei funzionari del locale Reparto antifrode dell’Ufficio delle dogane e dai finanzieri del Gruppo di Livorno. 🔗corrieretoscano.it

FIRENZE – Per il maltempo e gli allagamenti è stata chiusa la superstrada Firenze-Pisa-Livorno nel tratto fra lo svincolo di Lavoria e quello per l’Interporto (Livorno), il grande centro logistico che nel retroterra smista le merci in arrivo e partenza dal porto di Livorno. La ‘quattro corsie’ è chiusa in entrambe le direzioni a tutti i […] L'articolo Maltempo in Toscana: chiusa Fipili fra Lavoria e porto di Livorno. 🔗.com

I funzionari dell'ufficio delle Dogane di Livorno hanno sequestrato al porto 2.500 articoli tra mobili e arredamento provenienti da Cina e India ma che avevano sopra il marchio di una società importatrice con la bandiera italiana. Le merci, per un valore di 45mila euro, erano destinate a... 🔗livornotoday.it

