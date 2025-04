Ponti di primavera RimborsoAlVolo sfata le fake news sul trasporto aereo

Ponti di primavera all'insegna delle fake news in tema di trasporto aereo. Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo, che fa chiarezza su alcune notizie errate che da settimane circolano sul web e sui social network."Chi si appresta ad affrontare un viaggio in aereo per trascorrere qualche giorno fuori casa in occasione dei Ponti del 25 aprile e 1 maggio non subirà alcuna modifica delle condizioni di viaggio rispetto alla norme finora in vigore. - spiega RimborsoAlVolo - Ad esempio, a differenza di quanto apparso su numerose testate negli ultimi giorni, le compagnie aeree low cost non hanno affatto modificato i limiti massimi per i bagagli, né è stata abolita a partire dal 1° maggio la carta di imbarco cartacea. Non esiste poi alcuna multa per chi arriva in ritardo al gate e perde il proprio aereo, ma esiste la possibilità di imbarcarsi sul primo volo successivo, pagando un apposito "supplemento perdita volo" alla compagnia aerea".

In vista della Pasqua e dei prossimi ponti di primavera RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo, ha realizzato una guida pratica per aiutare i cittadini a risparmiare sulla spesa per i voli e organizzare al meglio le partenze. "La pianificazione è la chiave del successo di qualsiasi viaggio. Prenotare i biglietti aerei con largo anticipo può far risparmiare molto denaro e garantire una maggiore scelta di voli. 🔗quotidiano.net

