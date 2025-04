Ponte festivo e assalto alle spiagge controlli e sanzioni degli ispettori ambientali

Ponte per la festività della Liberazione, come ogni anno, hanno riversato migliaia di persone sul territorio e il litorale ionico di Porto Cesareo. Un primo test di assalto al centro abitato del borgo storico e sulle spiagge e isole. Lecceprima.it - Ponte festivo e assalto alle spiagge: controlli e sanzioni degli ispettori ambientali Leggi su Lecceprima.it PORTO CESAREO - Le giornate di Pasqua e Pasquetta e il lungoper la festività della Liberazione, come ogni anno, hanno riversato migliaia di persone sul territorio e il litorale ionico di Porto Cesareo. Un primo test dial centro abitato del borgo storico e sullee isole.

Piazza Affari in calo: Ftse Mib scende dell'1% tra cedole e ponte festivo - Piazza Affari amplia di nuovo il calo dopo il passaggio di metà seduta, nel giorno dello stacco di alcune cedole, tra scambi piuttosto sottili per 1,2 miliardi di euro di controvalore dovuti al ponte tra Pasqua e il 25 aprile. L'indice Ftse Mib cede l'1% a 35.647 punti, con lo spread tra Btp e Bund stabile sui 118 punti e il rendimento annuo italiano in calo di 1,4 punti al 3,62% e quello tedesco di 1,8 punti sotto al 2,45%. 🔗quotidiano.net

