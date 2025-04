Ponte della Pioppa stop alle auto La riapertura per il centenario

alle 9 fino al 24 maggio il Ponte sul fiume Secchia in località Pioppa di San Possidonio lungo la Provinciale 11 sarà percorribile solamente a senso unico alternato. La decisione, adottata dalla Provincia, è stata presa per consentire un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del manufatto che si avvia festeggiare il centenario della sua inaugurazione, che sarà appunto il 24 maggio. I lavori affidati alla ditta Gemmalpe srl di Modena per un importo complessivo di 150mila euro, prevedono il ripristino delle strutture portanti con sistemi di rinforzo, rifacimento del tappeto di usura, la manutenzione degli scarichi raccolta acque sulle due campate laterali e la sistemazione della protezione del cordolo bordo Ponte."Siamo consapevoli dei possibili disagi alla viabilità, - ha affermato la sindaca di San Possidonio, Veronica Morselli - ma si tratta di un intervento non rinviabile, fondamentale per migliorare le condizioni di sicurezza stradale". Ilrestodelcarlino.it - Ponte della Pioppa, stop alle auto. La riapertura per il centenario Leggi su Ilrestodelcarlino.it Da martedì9 fino al 24 maggio ilsul fiume Secchia in localitàdi San Possidonio lungo la Provinciale 11 sarà percorribile solamente a senso unico alternato. La decisione, adottata dalla Provincia, è stata presa per consentire un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del manufatto che si avvia festeggiare ilsua inaugurazione, che sarà appunto il 24 maggio. I lavori affidati alla ditta Gemmalpe srl di Modena per un importo complessivo di 150mila euro, prevedono il ripristino delle strutture portanti con sistemi di rinforzo, rifacimento del tappeto di usura, la manutenzione degli scarichi raccolta acque sulle due campate laterali e la sistemazioneprotezione del cordolo bordo."Siamo consapevoli dei possibili disagi alla viabilità, - ha affermato la sindaca di San Possidonio, Veronica Morselli - ma si tratta di un intervento non rinviabile, fondamentale per migliorare le condizioni di sicurezza stradale".

