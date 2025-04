Ponte 25 aprile a Ferrara mostre e musei da vedere

Ferrara, 25 aprile 2025 – Per l'intero Ponte festivo, i musei della città garantiranno aperture straordinarie oggi, offrendo l'occasione di ammirare sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee. A Palazzo dei Diamanti c'è 'Alphonse Mucha / Giovanni Boldini', apprezzatissima rassegna visitabile fino al 20 luglio. Orari: tutti i giorni 9.30–19.30. Al Castello è tempo di 'Art Kane. Oltre il reale', tuffo negli scatti del fotografo americano, fino all'8 giugno. Orari: 10.00–18.00, ultimo ingresso alla Torre alle 16.30.Aperto anche lo Spazio Antonioni, dedicato a Michelangelo Antonioni, che fino al 4 maggio ospita anche la mostra temporanea 'Bruce Davidson / Zabriskie Point. I volti dell'America'. Orari: 10–13 e 15–18.30.Il Museo Schifanoia, Museo della Cattedrale, Casa Ariosto e il Museo Civico Lapidario sono visitabili con i rispettivi orari festivi (info: www.

