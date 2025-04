Polemica a Traona Lutto per il Papa pretesto per cancellare concerto antifascista

concerto per l’80° anniversario della Liberazione, in programma giovedì 25 aprile 2025 presso l'Auditorium di Traona. A chiedere l’annullamento dell’evento era stato il sindaco di Traona, Maurizio Papini, citando il Lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Sondriotoday.it - Polemica a Traona, "Lutto per il Papa pretesto per cancellare concerto antifascista" Leggi su Sondriotoday.it Spostamento con polemiche per ilper l’80° anniversario della Liberazione, in programma giovedì 25 aprile 2025 presso l'Auditorium di. A chiedere l’annullamento dell’evento era stato il sindaco di, Maurizio Papini, citando ilnazionale per la morte diFrancesco.

