Poker Cremonese il Mantova resiste un tempo Grigiorossi a caccia del terzo posto

Mantova riesce a tenere testa alla quotata Cremonese solo per un tempo. Dopo l’1-1 dei primi 45’, infatti, i Grigiorossi innestano il turbo e fanno valere tutto il loro potenziale, portandosi in vantaggio e allungando fino al 4-2 conclusivo.Il successo permette alla squadra di Stroppa di avvicinarsi allo Spezia e di rilanciare il suo inseguimento al terzo posto, mentre obbliga i virgiliani a rimanere con due soli punti di vantaggio sulla zona calda di una classifica sempre più intricata nella parte bassa.Pur con motivazioni profondamente diverse, a questo punto, diventano fondamentali i prossimi impegni delle due lombarde. Giovedì 1 maggio il temibile Cesena si presenterà al “Martelli”, Bianchetti e compagni, da parte loro, dovranno cercare di proseguire il loro percorso in casa di una Sampdoria sempre più invischiata nella lotta per non scivolare in serie C. Sport.quotidiano.net - Poker Cremonese, il Mantova resiste un tempo. Grigiorossi a caccia del terzo posto Leggi su Sport.quotidiano.net Cremona, 25 aprile 2025 – Allo “Zini” ilriesce a tenere testa alla quotatasolo per un. Dopo l’1-1 dei primi 45’, infatti, iinnestano il turbo e fanno valere tutto il loro potenziale, portandosi in vantaggio e allungando fino al 4-2 conclusivo.Il successo permette alla squadra di Stroppa di avvicinarsi allo Spezia e di rilanciare il suo inseguimento al, mentre obbliga i virgiliani a rimanere con due soli punti di vantaggio sulla zona calda di una classifica sempre più intricata nella parte bassa.Pur con motivazioni profondamente diverse, a questo punto, diventano fondamentali i prossimi impegni delle due lombarde. Giovedì 1 maggio il temibile Cesena si presenterà al “Martelli”, Bianchetti e compagni, da parte loro, dovranno cercare di proseguire il loro percorso in casa di una Sampdoria sempre più invischiata nella lotta per non scivolare in serie C.

