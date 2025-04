Pnrr fondi da recuperare Il sindaco Pii e l’assessore Tozzi presenti a Roma

sindaco di Colle, Piero Pii e l’assessore al bilancio e alla cultura, Daniele Tozzi, si sono recati a Roma per un incontro istituzionale con il Ministro Foti. Presente anche l’Onorevole Michelotti. Tema centrale del confronto è stato il recupero dei 4,5 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) assegnati al comune nell’ambito della misura relativa alla rigenerazione urbana. I fondi erano destinati a finanziare un progetto articolato di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità del decoro urbano e valorizzare il tessuto sociale e ambientale della città. L’area interessata dagli interventi sarebbe stata quella compresa tra San Marziale e Molinuzzo, nella frazione di Gracciano. Il progetto prevedeva, in particolare la ristrutturazione e riqualificazione del Palazzo Maccari a San Marziale, destinato a scopi di edilizia sociale e ambientale. Lanazione.it - Pnrr: fondi da recuperare. Il sindaco Pii e l’assessore. Tozzi presenti a Roma Leggi su Lanazione.it Ildi Colle, Piero Pii eal bilancio e alla cultura, Daniele, si sono recati aper un incontro istituzionale con il Ministro Foti. Presente anche l’Onorevole Michelotti. Tema centrale del confronto è stato il recupero dei 4,5 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () assegnati al comune nell’ambito della misura relativa alla rigenerazione urbana. Ierano destinati a finanziare un progetto articolato di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, migliorare la qualità del decoro urbano e valorizzare il tessuto sociale e ambientale della città. L’area interessata dagli interventi sarebbe stata quella compresa tra San Marziale e Molinuzzo, nella frazione di Gracciano. Il progetto prevedeva, in particolare la ristrutturazione e riqualificazione del Palazzo Maccari a San Marziale, destinato a scopi di edilizia sociale e ambientale.

Se ne parla anche su altri siti

ANCONA – Bye Bye. La storica sede del Benincasa di via Marini non potrà più essere ristrutturata. Anzi, per essere precisi, per riqualificare l’intero stabile non si potrà più contare sui 10milioni di euro che la Provincia di Ancona aveva ottenuto attraverso il Pnrr. Il motivo è presto detto... 🔗anconatoday.it

A margine dell'incontro con la prefetta Clara Vaccaro e con i rappresentanti ministeriali il consigliere metropolitano delegato all'ambiente Salvatore Fuda, che ha preso parte per conto della Città metropolitana di Reggio Calabria alla cabina di coordinamento sull'avanzamento delle opere... 🔗reggiotoday.it

Direttore Luca Bianchi, dall’osservatorio Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno) come guarda alla guerra dei dazi ingenerata da Trump e che effetto comporta su quei territori – penso proprio al Mezzogiorno – che presentano delle maggiori e storiche vulnerabilità socioeconomiche? “L’imposizione di dazi da parte di Trump – ad oggi è in vigore una tariffa generalizzata del 10% su tutti i beni importati e una tariffa specifica del 25% su Auto, acciaio e alluminio, ... 🔗lanotiziagiornale.it

Colle di Val d'Elsa, il Sindaco Pii incontra il Ministro Foti: al centro il recupero dei fondi PNRR; Il Sindaco di Colle Pii dal Ministro Foti per i fondi del PNRR; Recupero Conventino: Cantiere a rilento. Perdiamo i fondi Pnrr; PNRR, prosegue l’intervento per la riqualificazione del Parco Urbano e Archeologico della Cittadella. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pnrr, cantieri sprint recuperati 60 milioni «Saranno reinvestiti» - Sono circa 60 i milioni recuperati per completare le opere del Pnrr entro l’anno prossimo. Da un fondo costituito dal Governo sotto l’egida della Ue: vale a dire il Foi - acronimo che ... 🔗ilmattino.it

L’appello di Lo Russo: “Comuni efficienti sul Pnrr, fateci gestire più risorse” - Oggi a Torino il confronto tra il vicepresidente della commissione Ue Fitto e l’Anci. Il sindaco: “I fondi di coesione non vengano usati per ... 🔗torino.repubblica.it

Tangenti sui fondi del Pnrr, altri sei mesi per l’inchiesta - Altri sei mesi per l’inchiesta della Procura europea sulla gestione degli appalti assegnati dal Comune di Ceccano per le opere finanziate con i fondi europei del Pnrr, inchiesta che il 24 ottobre scor ... 🔗ciociariaoggi.it