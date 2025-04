Playoff tutto salentino finito il conto alla rovescia

conto alla rovescia è finito. I Playoff di Serie C prendono il via, e lo fanno con una sfida dal sapore speciale: SCS Innovation Nuova Pallacanestro Monteroni contro La Scuola di Basket Lecce. Gara 1 della serie è molto più di una semplice partita: è un derby sentito, atteso, carico di. Lecceprima.it - Playoff tutto salentino, finito il conto alla rovescia Leggi su Lecceprima.it Il. Idi Serie C prendono il via, e lo fanno con una sfida dal sapore speciale: SCS Innovation Nuova Pcanestro Monteroni contro La Scuola di Basket Lecce. Gara 1 della serie è molto più di una semplice partita: è un derby sentito, atteso, carico di.

