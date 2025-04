Playoff Nba Clippers sul velluto rimonta clamorosa di Okc che vola sul 3 0 Vittoria esterna dei Knicks

Playoff disputate nella notte Nba. I Los Angeles Clippers dominano tra le mura amiche e seppelliscono 117-83 i malcapitati Denver Nuggets, portandosi meritatamente avanti 2-1 nella serie. Gara3 senza storia, in cui i losangelini hanno attaccato a meraviglia e difeso altrettanto, potendo poi contare sui 21 punti di Kawhi Leonard e sui 20 ciascuno di James Harden e Norman Powell, oltre ai 19 di Ivica Zubac; lato Nuggets sono mancate le alternative a Nikola Jokic (tripla doppia da 23 punti, 13 rimbalzi e 13 assist) e Jamal Murray (23 punti anche per lui).Denver parte meglio nel primo quarto ma poi si inceppa, e i padroni di casa trascinati da Harden si riportano a contatto e mettono la freccia, chiudendo anche i primi 12? sul +7 (35-28) grazie alla tripla sulla sirena di Batum. Leggi su Sportface.it Tre le gare didisputate nella notte Nba. I Los Angelesdominano tra le mura amiche e seppelliscono 117-83 i malcapitati Denver Nuggets, portandosi meritatamente avanti 2-1 nella serie. Gara3 senza storia, in cui i losangelini hanno attaccato a meraviglia e difeso altrettanto, potendo poi contare sui 21 punti di Kawhi Leonard e sui 20 ciascuno di James Harden e Norman Powell, oltre ai 19 di Ivica Zubac; lato Nuggets sono mancate le alternative a Nikola Jokic (tripla doppia da 23 punti, 13 rimbalzi e 13 assist) e Jamal Murray (23 punti anche per lui).Denver parte meglio nel primo quarto ma poi si inceppa, e i padroni di casa trascinati da Harden si riportano a contatto e mettono la freccia, chiudendo anche i primi 12? sul +7 (35-28) grazie alla tripla sulla sirena di Batum.

Ne parlano su altre fonti

Proseguono i playoff 2025 della NBA, con due partite andate in scena nella notte per il primo turno nella Eastern e nella Western Conference ovvero New York Knicks-Detroit Pistons e Denver Nuggets-Los Angeles Clipper: andiamo a riepilogare insieme quanto accaduto oltreoceano. I Detroit Pistons espugnano il Madison Square Garden di New York battendo i Knicks per 94-100 e pareggiando subito i conti sul 1-1 nella serie che ora si sposta in Michigan per gara-3 e gara-4. 🔗oasport.it

È tutto pronto per l’ultima giornata di regular season di NBA 2024/2025: questa sera, infatti, andranno in scena ben quindici partite. Una scorpacciata di grande pallacanestro divisa in due “tranche”, la prima con sette partite a partire dalle 19:00, la seconda con le restanti otto a partire dalle 21:30. Tutto questo per emettere gli ultimi verdetti di una stagione regolare di grande passione, preludio a quello che sarà lo spettacolo della post-season. 🔗sportface.it

Due le gare di playoff disputate nella notte Nba. I Los Angeles Clippers ribaltano il fattore campo vincendo in casa dei Denver Nuggets 105-102 e pareggiano la serie sull’1-1 dopo la vittoria di Jokic e compagni in gara1 ai supplementari. Fondamentale per i losangelini è Kawhi Leonard, che chiude con 39 punti (frutto di un impressionante 15/19 dal campo) e domina la partita, mentre James Harden si ferma a quota 18 punti; nei Nuggets spicca la tripla doppia di Nikola Jokic da 26 punti, 12 ... 🔗sportface.it

Playoff NBA Gara 3: OKL ribalta Memphis, Brunson trascina i Knicks, Clippers show; Golden State sbanca Houston, Cavs sul velluto; NBA, risultati della notte: Warriors sul velluto a San Antonio, crollo per Suns e Bucks; NBA Playoff 2025 i risultati della notte 22 aprile Pistons e Clippers pareggiano i conti con Knicks e Nuggets. 🔗Approfondimenti da altre fonti

NBA Playoff | I Clippers danno una bella lezione ai Nuggets: +34 - Nel nuovissimo Intuit Dome (18.000 posti a sedere), il "Wall" dei Clippers – un muro di 4.500 tifosi allestito dietro uno dei canestri – raddoppia la sua immaginazione ... 🔗pianetabasket.com

OKC, rimonta storica: è 3-0. I Clippers stendono i Nuggets, Knicks ok - I Thunder firmano il secondo maggior recupero nella storia dei playoff e piegano Memphis. New York vince a Detroit, Denver sotto 2-1 ... 🔗gazzetta.it

NBA Playoff, terminate le gare 2/ Lakers e Clippers pareggiano la serie, tracollo Milwaukee (24 aprile 2025) - Concluse le gare 2 degli NBA Playoff che hanno visto pareggio dei Los Angeles Lakers e dei Los Angeles Clippers e l'ennesima sconfitta dei Milwaukee Bucks ... 🔗ilsussidiario.net