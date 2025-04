Plastic Free in azione nel weekend anche ad Ancona appuntamento con pulizia e sensibilizzazione ambientale

Ancona – «Buttare via la Plastica in mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato». L’insegnamento di Papa Francesco sarà messo in pratica questo fine settimana dai volontari di Plastic Free Onlus, l’associazione impegnata dal. Anconatoday.it - Plastic Free in azione nel weekend: anche ad Ancona l'appuntamento con pulizia e sensibilizzazione ambientale Leggi su Anconatoday.it – «Buttare via laa in mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato». L’insegnamento di Papa Francesco sarà messo in pratica questo fine settimana dai volontari diOnlus, l’associimpegnata dal.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giornata della Terra. Volontari Plastic free in azione a San Marcello - Anche nel Piceno si celebra l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere il pianeta. In occasione di questa ricorrenza simbolica appena trascorsa, anche Ascoli si prepara ad accogliere un’iniziativa concreta e partecipata: un clean up ecologico nel quartiere San Marcello, in programma per domenica 27 aprile dalle 10 alle 12, promosso dall’associazione Plastic Free in collaborazione con Ada Centro ricreativo culturale Bruno di Odoardo. 🔗ilrestodelcarlino.it

“Liberiamo la spiaggia dai rifiuti”: l’azione di Plastic Free sul lungomare - A una settimana dal riconoscimento di “Comune Plastic Free 2025”, nuova iniziativa di pulizia del lungomare a Latina. Lo scorso sabato 8 marzo l’amministrazione della città capoluogo ha preso parte alla cerimonia che si è tenuta a Napoli nel corso della quale sono stati premiati i 122 “Comuni... 🔗latinatoday.it

Pegli, volontari 'Plastic Free' in azione sul lungomare: rimossi 200 kg di rifiuti - Giovani volontari 'Plastic Free' in aziona e Pegli nella giornata di domenica 30 marzo 2025, si sono occupati della pulizia della zona del lungomare tra l'area delle giostre e il pontile Antonio Milani, quello dove arriva e parte anche la Navebus che collega Pegli con il Porto Antico. ... 🔗genovatoday.it

Plastic Free in azione nel weekend: anche ad Ancona l'appuntamento con pulizia e sensibilizzazione ambientale; Volontari di Plastic Free in azione a Catania, Belpasso e Santa Maria di Licodia nel weekend; Plastic Free in azione nel weekend in 11 località dando concretezza agli insegnamenti di Papa Francesco; Plastic Free in azione nel weekend in 222 località italiane. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Plastic Free in azione nel weekend in 222 località italiane - "Buttare via la plastica in mare è criminale, questo uccide la terra. Dobbiamo tutelare la biodiversità, dobbiamo prenderci cura del Creato". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Plastic Free in azione nel weekend in 3 località umbre dando concretezza agli insegnamenti di Papa Francesco - Umbria: Plastic Free in azione nel weekend in 3 località dando concretezza agli insegnamenti di Papa Francesco "Buttare ... 🔗orvietosi.it

Plastic Free in azione nel weekend in 27 località - Domenica raccolta plastica a Castro, Lecce, Melendugno, Minervino di Lecce, Spongano, Taviano e Taurisano. 🔗leccesette.it