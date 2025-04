Pizzo Continua il successo del Buco dei Libri superata quota 3 300 volumi donati

Pizzo, in Calabria, Continua con entusiasmo l’esperienza del “Buco dei Libri”, un’iniziativa spontanea e culturale nata nel 2021 grazie all’impegno dello storico e artista calabrese Antonio Montesanti che ne è promotore. Il progetto, completamente autofinanziato, ha superato oggi il traguardo dei 3.346 Libri donati, diventando un punto di riferimento per la promozione della lettura e della condivisione culturale.Nella mattinata di oggi, l’ideatore dell’iniziativa ha dedicato del tempo alla manutenzione dello spazio, sottolineando l’importanza della lettura come strumento di emancipazione: “Leggere un libro rende liberi dall’ignoranza, e l’ignoranza rende schiavi di chiunque”, ha dichiarato.Accanto alla promozione della lettura, l’iniziativa si fa portavoce anche di un importante messaggio sociale: la sensibilizzazione sull’autismo. Laprimapagina.it - Pizzo. Continua il successo del “Buco dei Libri”: superata quota 3.300 volumi donati Leggi su Laprimapagina.it , in Calabria,con entusiasmo l’esperienza del “dei”, un’iniziativa spontanea e culturale nata nel 2021 grazie all’impegno dello storico e artista calabrese Antonio Montesanti che ne è promotore. Il progetto, completamente autofinanziato, ha superato oggi il traguardo dei 3.346, diventando un punto di riferimento per la promozione della lettura e della condivisione culturale.Nella mattinata di oggi, l’ideatore dell’iniziativa ha dedicato del tempo alla manutenzione dello spazio, sottolineando l’importanza della lettura come strumento di emancipazione: “Leggere un libro rende liberi dall’ignoranza, e l’ignoranza rende schiavi di chiunque”, ha dichiarato.Accanto alla promozione della lettura, l’iniziativa si fa portavoce anche di un importante messaggio sociale: la sensibilizzazione sull’autismo.

