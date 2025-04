Pizzaballa Papa Il portiere Pier Luigi e la figurina Panini rara L’ho conosciuto e mi ha detto che sono il vero Pizzaballa Donadoni e Tacchinardi all’Atalanta ho lanciato tanti…

Tra i nomi che si fanno del possibile nuovo Papa, vi è quello di Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme e cardinale. Il candidato è lontano parente di Pier Luigi, mitica figura del calcio italiano degli anni Sessanta e Settanta, ex portiere dell'Atalanta famoso per essere stato la figurina introvabile per antonomasia del celebre album Panini.

Pizzaballa, da figurina introvabile a possibile Papa: il cardinale è parente del portiere ex Atalanta - Pierbattista Pizzaballa è parente di Pier Luigi Pizzaballa. Il cardinale, il cui nome è nella lista dei possibili successori di Papa Francesco, è il figlio del cugino del portiere ex Atalanta degli anni Sessanta e Settanta noto per essere stato la figurina introvabile per antonomasia del celebre album Panini, che ieri ha pianto la morte di Aldo Hugo Sallustro, il proprietario della casa editrice. “Sì. 🔗ilfattoquotidiano.it

Da figurina introvabile a possibile Papa: la curiosa storia dei Pizzaballa. Il cardinale e l’ex portiere dell’Atalanta sono parenti - Indicato dagli esperti come possibile successore di Papa Francesco, Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, è legato a un altro Pizzaballa celebre: quello introvabile delle figurine anni Settanta. A confermarlo era stato lo stesso religioso in un’intervista di qualche anno fa al Corriere della Sera: “Sì. Pier Luigi Pizzaballa, il portiere dell’Atalanta, è cugino di mio padre. 🔗tpi.it

Papa Francesco, card. Pizzaballa: “Da lassù pregherà per suoi amici di Gaza” - “L’attenzione ai poveri e agli ultimi è stata centrale nel pontificato di Papa Francesco. Pregherà da lassù ancora di più per i suoi amici di Gaza”. Lo ha affermato il Patriarca Latino di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa. The post Papa Francesco, card. Pizzaballa: “Da lassù pregherà per suoi amici di Gaza” first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

