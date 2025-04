Pizzaballa il cugino calciatore e la promessa Se diventa Papa gli regalo la mia figurina introvabile

Pizzaballa. Uno calciatore, ex portiere di Atalanta, Roma, Verona e Milan, oggi 85enne, l’altro cardinale e tra i Papabili al soglio pontificio. Pier Luigi Pizzaballa, intervistato dalla Gazzetta in vista del conclave, ha promesso che regalerà la sua figurina 'introvabile' al cugino cardinale, Pierbattista Pizzaballa, se sarà eletto Papa. Il patriarca di Gerusalemme, suo parente anche se lontano, è considerato un outsider per il Soglio di Pietro: "Ho sentito dire che è tra i Papabili – racconta l’ex calciatore – ci siamo conosciuti di persona qualche anno fa, era a Bergamo per una conferenza e abbiamo fatto una chiacchierata. La prima cosa che mi ha detto è stata: 'Finalmente conosco il vero Pizzaballa'".Dopo l’infanzia trascorsa insieme nella Bassa Bergamasca, le strade dei due Pizzaballa si sono divise. Quotidiano.net - Pizzaballa, il cugino calciatore e la promessa: “Se diventa Papa gli regalo la mia figurina introvabile” Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 aprile 2025 – Sono cresciuti insieme nella Bassa Bergamasca i due cugini. Uno, ex portiere di Atalanta, Roma, Verona e Milan, oggi 85enne, l’altro cardinale e tra ibili al soglio pontificio. Pier Luigi, intervistato dalla Gazzetta in vista del conclave, ha promesso che regalerà la sua' alcardinale, Pierbattista, se sarà eletto. Il patriarca di Gerusalemme, suo parente anche se lontano, è considerato un outsider per il Soglio di Pietro: "Ho sentito dire che è tra ibili – racconta l’ex– ci siamo conosciuti di persona qualche anno fa, era a Bergamo per una conferenza e abbiamo fatto una chiacchierata. La prima cosa che mi ha detto è stata: 'Finalmente conosco il vero'".Dopo l’infanzia trascorsa insieme nella Bassa Bergamasca, le strade dei duesi sono divise.

Pizzaballa, il cardinale e l’ex portiere dell’Atalanta: «Pier Luigi è cugino di mio padre» - Tra i possibili successori di Papa Francesco ci sono diversi cardinali italiani. Oltre a Pietro Parolin e a Matteo Maria Zuppi figura anche Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Nato nel 1965 a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, ha legami di sangue con un altro Pizzaballa, famoso tuttavia soprattutto fra gli amanti del calcio. Parliamo di Pier Luigi, storico portiere che fra gli Anni 60 e 70 vestì le maglie di Atalanta, per due volte, ma anche di Roma, Verona e Milan. 🔗lettera43.it

