Più forze lavoro Piacenza terza in Italia per tasso di attività ma con gap di genere Le altre classifiche

Crescono le forze lavoro a Piacenza, terza in Italia nel 2024 per tasso di attività che raggiunge il 76,2%. Ma guardando ai generi, i soli uomini toccano l'83,6% - classificandosi al secondo posto della graduatoria nazionale -, mentre le donne piacentine si fermano a un tasso del 68,5%.

Farmaci: da tempi più rapidi a Ema più snella e svolta digitale, 'cantiere Ue al lavoro' - Gallina, 'riforma settore è cruciale e non si può ritardare' Milano, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Le spinte per l'innovazione, la valorizzazione delle nuove tecnologie, la lotta alle carenze di farmaci critici, ma anche tempi più rapidi per l'approvazione dei medicinali, un'Agenzia europea de 🔗ilgiornaleditalia.it

La grande sfida del lavoro. I giovani sono in difficoltà. Più penalizzate le ragazze - Come sono i giovani di oggi? In che modo si pongono rispetto al mondo del lavoro? E l’occupazione soddisfa le loro esigenze e, non meno importanti, i loro desideri? Queste e altre domande saranno al centro dell’incontro ‘I giovani e la sfida del lavoro" in programma stasera alle 20.30 a Modena, all’ex Centrale AEM Laboratorio Aperto in viale Buon Pastore 43, organizzato dal Centro Ferrari in collaborazione con Open Lab e patrocinato dal Comune di Modena. 🔗ilrestodelcarlino.it

