Più diritti ai rider anche se autonomi il Ministero fissa le regole

Ministero del Lavoro, è stato diffuso un documento interpretativo che fa chiarezza, almeno parziale, sulla posizione del Governo rispetto al lavoro tramite piattaforme digitali. Un tema centrale in vista del recepimento della Direttiva Ue 2024/2831, che punta a combattere il fenomeno del lavoro autonomo fittizio.La nota ministeriale riguarda in particolare i ciclofattorini e gli altri lavoratori impiegati dalle piattaforme, ma si estende all'intero perimetro del lavoro digitale, chiarendo alcuni principi chiave e prefigurando un possibile intervento normativo o interpretativo. Ma le parti sociali, che avevano sollecitato il confronto, lamentano l'assenza di un dialogo strutturato.Tutele anche per chi non è dipendenteIl documento ufficiale pubblicato dopo il tavolo del 9 aprile, sebbene non abbia valore normativo, rappresenta un primo passo nel processo di recepimento della Direttiva europea.

