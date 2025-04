Più di 150mila fedeli hanno reso omaggio al Papa Emmanuel Macron in San Pietro con la moglie

fedeli e pellegrini per salutare ed omaggiare Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina si sono recate nella Basilica di San Pietro oltre 150.000 persone, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. La Basilica è rimasta aperta fino alle 2:30 di notte per riaprire stamane alle 5:40 per far fronte alla grande affluenza di pubblico. Piazza San Pietro è chiusa alle 17 di oggi. Lo ha comunicato la Protezione civile, con un alert su tutti i dispositivi mobili. Alle 20 è prevista la chiusura della bara del Pontefice. Sabato mattina sono previste le esequie del Santo Padre alla presenza di 130 delegazioni (tra queste previste le presenze di 50 Capi di Stato e 10 sovrani). Agi.it - Più di 150mila fedeli hanno reso omaggio al Papa. Emmanuel Macron in San Pietro con la moglie Leggi su Agi.it AGI - Oggi, 25 aprile, è il terzo e ultimo giorno pere pellegrini per salutare ed omaggiareFrancesco, scomparso il 21 aprile. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina si sono recate nella Basilica di Sanoltre 150.000 persone, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. La Basilica è rimasta aperta fino alle 2:30 di notte per riaprire stamane alle 5:40 per far fronte alla grande affluenza di pubblico. Piazza Sanè chiusa alle 17 di oggi. Lo ha comunicato la Protezione civile, con un alert su tutti i dispositivi mobili. Alle 20 è prevista la chiusura della bara del Pontefice. Sabato mattina sono previste le esequie del Santo Padre alla presenza di 130 delegazioni (tra queste previste le presenze di 50 Capi di Stato e 10 sovrani).

