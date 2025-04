Più di 128mila fedeli hanno reso omaggio al Papa Lunga coda a San Pietro dalla notte

fedeli e pellegrini per salutare ed omaggiare Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina si sono recate nella Basilica di San Pietro oltre 128.000 persone, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. La Basilica è rimasta aperta fino alle 2:30 di notte per riaprire stamane alle 5:40 per far fronte alla grande affluenza di pubblico. La Basilica resterà aperta fino alle 19, mentre alle 20 è prevista la chiusura della bara del Pontefice. Sabato mattina sono previste le esequie del Santo Padre alla presenza di 130 delegazioni (tra queste previste le presenze di 50 Capi di Stato e 10 sovrani). Chiusure straordinarie per il Conclave La Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile "per le esigenze del Conclave", ha fatto sapere la Santa Sede.

