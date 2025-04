Più di 128mila fedeli hanno reso omaggio al Papa L accesso nella Basilica di S Pietro consentito fino alle 18

fedeli e pellegrini per salutare ed omaggiare Papa Francesco, scomparso il 21 aprile. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11 fino alle 8 di questa mattina si sono recate nella Basilica di San Pietro oltre 128.000 persone, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. La Basilica è rimasta aperta fino alle 2:30 di notte per riaprire stamane alle 5:40 per far fronte alla grande affluenza di pubblico. I fedeli potranno comunque accedere alla Basilica fino alle ore 18. L'avviso è stato diffuso sui maxischermo in piazza San Pietro. La Basilica resterà aperta fino alle 19, mentre alle 20 è prevista la chiusura della bara del Pontefice. Sabato mattina sono previste le esequie del Santo Padre alla presenza di 130 delegazioni (tra queste previste le presenze di 50 Capi di Stato e 10 sovrani). Agi.it - Più di 128mila fedeli hanno reso omaggio al Papa. L'accesso nella Basilica di S.Pietro consentito fino alle 18 Leggi su Agi.it AGI - Oggi, 25 aprile, è il terzo e ultimo giorno pere pellegrini per salutare ed omaggiareFrancesco, scomparso il 21 aprile. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile118 di questa mattina si sono recatedi Sanoltre 128.000 persone, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. Laè rimasta aperta2:30 di notte per riaprire stamane5:40 per far fronte alla grande affluenza di pubblico. Ipotranno comunque accedere allaore 18. L'avviso è stato diffuso sui maxischermo in piazza San. Laresterà aperta19, mentre20 è prevista la chiusura della bara del Pontefice. Sabato mattina sono previste le esequie del Santo Padre alla presenza di 130 delegazioni (tra queste previste le presenze di 50 Capi di Stato e 10 sovrani).

