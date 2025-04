Più casi zero risorse Autismo l’assistenza è ancora un intento

Autismo. Lo ha evidenziato Paolo Zampiceni, presidente di Autismando e papà di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico. Dall’analisi dei nuovi dati di Ats Brescia emerge che, al 31 dicembre 2024, i casi complessivi sono 3675, con un incremento in un anno di 665 (+22%); di questi, il 23,3% sono minori. "A fronte di un aumento così significativo non c’è stata una crescita proporzionale delle risorse disponibili – ricorda Zampiceni –. Buona parte dei finanziamenti derivano da fondi introdotti nel 2011 sui progetti sperimentali. Ilgiorno.it - Più casi, zero risorse. Autismo, l’assistenza è ancora un intento Leggi su Ilgiorno.it Giovani adulti con disturbi dello spettro autistico in netto aumento, ma i servizi restano limitati e, per molti, inaccessibili. Nell’aumento, ormai consolidato in tutto il mondo occidentale, di diagnosi di disturbo dello spettro autistico, c’è un dato che spesso si perde nei numeri complessivi, ovvero quello del trend degli adulti con. Lo ha evidenziato Paolo Zampiceni, presidente di Autismando e papà di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico. Dall’analisi dei nuovi dati di Ats Brescia emerge che, al 31 dicembre 2024, icomplessivi sono 3675, con un incremento in un anno di 665 (+22%); di questi, il 23,3% sono minori. "A fronte di un aumento così significativo non c’è stata una crescita proporzionale delledisponibili – ricorda Zampiceni –. Buona parte dei finanziamenti derivano da fondi introdotti nel 2011 sui progetti sperimentali.

