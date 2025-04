Pisa sogna quanti punti mancano per la promozione matchpoint in arrivo

Pisa si sogna sempre più forte il ritorno in Serie A che manca dalla stagione 1990/91. Dopo la toccata e fuga del Sassuolo che, dopo un anno. Leggi su Calciomercato.com sisempre più forte il ritorno in Serie A che manca dalla stagione 1990/91. Dopo la toccata e fuga del Sassuolo che, dopo un anno.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Modena sogna i playoff dopo le vittorie contro Catanzaro e Pisa - Dalla paura di essere risucchiato nella lotta salvezza al sogno di staccare un pass per i playoff. In 180’ è cambiato tutto per il Modena, che con i due colpi grossi da 6 punti con Catanzaro e Pisa si è ripreso il nono posto ed è a -1 dal Palermo ottavo, prima squadra nella zona spareggi. I gialloblù oggi nelle ultime gare della 32esima giornata faranno il tifo doppiamente per il Sassuolo, che se vincesse al "Barbera" terrebbe lì i rosanero e in caso di A festeggiata oggi arriverebbe al derby di sabato 12 con le pile un po’ più scariche. 🔗ilrestodelcarlino.it

Scontro al Mapei Stadium: Pisa sogna la Serie A, Reggiana teme la retrocessione - Due mondi agli antipodi: sabato pomeriggio al "Mapei Stadium" si incroceranno due compagini che, a sole sei tappe dalla conclusione della maratona, si ritrovano a lottare per obiettivi opposti. All’ombra della Torre si sogna la Serie A, nella terra del Parmigiano Reggiano aleggia prepotente lo spettro della retrocessione. C’è però un sottile filo rosso che collega Pisa e Reggio Emilia, ed è rappresentato dal risultato della partita giocata nel week end appena trascorso: nerazzurri e granata sono reduci da una sconfitta. 🔗sport.quotidiano.net

Serie B: respira la Sampdoria, vittoria pesante anche della Salernitana. Il Pisa sogna la A, il Sassuolo ce l'ha in pugno - Prosegue la 33a giornata di Serie B, dopo l`ottimo successo casalingo – in chiave playoff - del Bari contro il Palermo. Si parte con qu... 🔗calciomercato.com

Pisa sogna: quanti punti mancano per la promozione, matchpoint in arrivo; Pisa in Serie A quando? Quanti punti mancano: i tifosi fremono per il gran ritorno; Tomas Esteves: l'infortunio e il sogno promozione del Pisa; Filippo Inzaghi: Andiamoci a prendere il nostro sogno prima della sfida Pisa-Cremonese. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pisa sogna: quanti punti mancano per la promozione, matchpoint in arrivo - A Pisa si sogna sempre più forte il ritorno in Serie A che manca dalla stagione 1990/91. Dopo la toccata e fuga del Sassuolo che, dopo un anno di Purgatorio, è. 🔗calciomercato.com

Pisa, quanti punti mancano per la promozione - Il Pisa è sempre più primo in Serie B e vicino al ritorno in Serie A. Ecco quando può arrivare la promozione e quanti punti mancano ... 🔗gianlucadimarzio.com

Pisa, inseguendo il grande sogno si riesce anche a scrivere la storia - PISA. I numeri del Pisa di Filippo Inzaghi sono sempre più importanti. Sessanta punti alla trentesima giornata non erano mai stati conquistati dai nerazzurri nell'era dei tre punti in Serie B. 🔗msn.com