Pisa, 25 aprile 2025 – Una città già impazzita. Manca un punto al Pisa per conquistare una storica promozione in Serie A e tornare dopo molti anni nell’elite del calcio. Ma intanto il popolo nerazzurro ha già iniziato a fare festa.Nel pomeriggio di venerdì 25 aprile la vittoria a Brescia contro il Brescia per 1-2. Intorno alle 21.30 il ritorno a casa della squadra dalla Lombardia. Ad accoglierla allo stadio una città intera, come già altre volte era successo.Era accaduto dopo la vittoria per 0-2 a Palermo, con l’aeroporto assediato pacificamente dai sostenitori per salutare il team. E’ accaduto anche in questo 25 aprile che sa di promozione. Manca appunto poco, ma già il 1 maggio, nella sfida in casa con il Frosinone (fischio d’inizio alle 15 all’Arena Garibaldi), può arrivare il verdetto che una città intera attende ormai da tempo. Lanazione.it - Pisa, Serie A vicina: città già impazzita, squadra in trionfo al ritorno da Brescia Leggi su Lanazione.it , 25 aprile 2025 – Unagià. Manca un punto alper conquistare una storica promozione inA e tornare dopo molti anni nell’elite del calcio. Ma intanto il popolo nerazzurro ha già iniziato a fare festa.Nel pomeriggio di venerdì 25 aprile la vittoria acontro ilper 1-2. Intorno alle 21.30 ila casa delladalla Lombardia. Ad accoglierla allo stadio unaintera, come già altre volte era successo.Era accaduto dopo la vittoria per 0-2 a Palermo, con l’aeroporto assediato pacificamente dai sostenitori per salutare il team. E’ accaduto anche in questo 25 aprile che sa di promozione. Manca appunto poco, ma già il 1 maggio, nella sfida in casa con il Frosinone (fischio d’inizio alle 15 all’Arena Garibaldi), può arrivare il verdetto che unaintera attende ormai da tempo.

