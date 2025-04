Piovani Secondo posto matematico Inter Women dà un segnale

Piovani, allenatore dell'Inter Women, si è espresso sul brillante successo della sua squadra contro il Milan con il punteggio di 4-1. Soddisfazione ed entusiasmo per il cammino svolto finora.IL COMMENTO – Gianpiero Piovani ha parlato a InterTV dopo la netta vittoria dell'Inter Women contro il Milan per 4-1. Di seguito le sue parole: «Sono molto felice per le ragazze, perché non si sono accontentate della Champions della settimana scorsa. Volevamo il Secondo posto e oggi è arrivata anche la matematica e soprattutto ci mancava la vittoria nel derby dopo tre pareggi. Le ragazze hanno lavorato il doppio e questo è un segnale che non lascia dubbi: loro vogliono crescere e il risultato di oggi ne è la prova. Abbiamo già raggiunto l'obiettivo del prossimo anno e abbiamo la fortuna di poter continuare a lavorarci».

