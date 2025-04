Pio Esposito riprende lo Spezia l’interista è decisivo nel pari col Frosinone

Frosinone va in vantaggio due volte sullo Spezia, poi Francesco Pio Esposito recupera il risultato nel finale. Il gol del giocatore in prestito dall’Inter firma il 2-2 definitivo della gara di Serie B.PRIMO TEMPO – Lo Spezia si presenta a casa del Frosinone per la gara della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. In campo dal primo minuto nell’offensiva schierata da mister Luca D’Angelo c’è Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter fa coppia con Gianluca Lapadula davanti nel 3-5-2 degli aquilotti. Ad avere la meglio all’inizio sono i padroni di casa, che sbloccano il match al 9? grazie alla rete di Emil Bohinen. Lo Spezia risponde immediatamente al 15?, riportando tutti in parità con Filippo Bandinelli che sfrutta una ribattuta e calcia una botta potente dalla lunga distanza. Inter-news.it - Pio Esposito riprende lo Spezia: l’interista è decisivo nel pari col Frosinone! Leggi su Inter-news.it Ilva in vantaggio due volte sullo, poi Francesco Piorecupera il risultato nel finale. Il gol del giocatore in prestito dall’Inter firma il 2-2 definitivo della gara di Serie B.PRIMO TEMPO – Losi presenta a casa delper la gara della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. In campo dal primo minuto nell’offensiva schierata da mister Luca D’Angelo c’è Francesco Pio. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter fa coppia con Gianluca Lapadula davanti nel 3-5-2 degli aquilotti. Ad avere la meglio all’inizio sono i padroni di casa, che sbloccano il match al 9? grazie alla rete di Emil Bohinen. Lorisponde immediatamente al 15?, riportando tutti intà con Filippo Bandinelli che sfrutta una ribattuta e calcia una botta potente dalla lunga distanza.

