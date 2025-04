Pietro Santelli ultracentenario Salvato da zucchero per cavalli lasciato dai tedeschi in ritirata

"Dopo l'armistizio fui fatto prigioniero dai tedeschi. Mi portarono a Vienna a lavorare nella fabbrica della Mercedes con altri soldati del nostro esercito. Si costruivano gli Stukas, i terribili aerei da bombardamento. Ricordo quei giorni come fosse ora". Pietro Santelli, 101 anni (102 anni il prossimo 14 ottobre), vive a Piancastagnaio con la figlia Carla.E' ancora molto lucido e lucidi sono anche i suoi occhi mentre fa scorrere all'indietro il nastro della sua vita di prigioniero prima e di giovane in fuga a piedi verso la libertà poi."Quando i russi cominciarono ad avvicinarsi a Vienna – racconta con una voce schietta – ci mandarono al confine con l'Ungheria a scavare le trincee per fermare la loro avanzata. Ci sono rimasto quattro mesi: dal 24 novembre al 25 marzo. Quattro mesi molto duri: si dormiva in cinque e anche in sei in una specie di rimessa molto piccola, tutti ammassati, sembrava di non respirare".

