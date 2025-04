Pieno sostegno al Segretario di Unarma Antonio Nicolosi intollerabili pressioni dopo un contributo richiesto dal Parlamento

Pieno e incondizionato sostegno ad Antonio Nicolosi, Segretario Generale di Unarma, dopo gli ultimi sviluppi che stanno suscitando indignazione e preoccupazione all'interno del mondo sindacale militare.Secondo quanto denunciato, il Segretario Nicolosi sarebbe stato convocato dal Comando Generale dell'Arma per fornire chiarimenti in merito a un contributo scritto inviato — su espressa richiesta delle Commissioni Affari Costituzionali e Difesa della Camera dei Deputati — nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.C. 2139, riguardante le rappresentanze militari.Il sindacato evidenzia come tale convocazione, arrivata a seguito di un intervento effettuato in piena legittimità, possa configurarsi come una grave forma di pressione istituzionale.

