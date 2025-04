Piccola guida per non farti ingannare da chi vuole un 25 aprile sobrio per rispetto di papa Francesco

C'è chi sta usando la morte di un papa per depotenziare il senso di una giornata fondamentale per la nostra democrazia: qualche consiglio per non farsi ingannare.

Quel periodo vivace e straordinario compreso tra le due guerre mondiali aveva dato un’immagine di sé molto precisa, attraverso un gusto, una moda fatta di oggetti di design, abiti, acconciature e persino edifici da abitare. Era il gusto del tempo, chiamato Art Déco o anche stile 1925. Cent’anni fa, esatti. Tanto che Milano celebra con la mostra “Art Déco. Il trionfo della modernità” a Palazzo Reale questo compleanno e in Europa si susseguono appuntamenti celebrativi un po’ ovunque. 🔗linkiesta.it

In "Quando sarai piccola" Simone Cristicchi racconta un momento della vita molto delicato, spesso difficile, quello di occuparsi di un genitore e accompagnarlo verso la morte. L'esperto spiega quali sono i meccanismi psicologici che possono attivarsi in questa fase della vita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Giulio Centemero, deputato leghista, è stato proclamato alla Camera nuovo Presidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo, dopo gli italiani Francesco Maria Amoruso (Fi) e Gennaro Migliore (Pd). Pam è un’organizzazione internazionale creata nel 2006, frutto della cooperazione tra gli Stati della regione Euro-Mediterranea, nel quadro del processo conosciuto col nome di “Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo”, lanciato a Malaga nel 1992. 🔗formiche.net

