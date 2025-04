PiazzaPulita Forchielli contro Geraci Ti salterei addosso

Geraci lo ha detto nello studio di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 parlando dei dazi e della guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti. Le sue parole, però, hanno fatto saltare dalla sedia l'imprenditore Alberto Forchielli, che in collegamento con la trasmissione ha detto: "Se copi la Cina devi mettere una montagna di dazi, perché la Cina in 40 anni si è sviluppata mettendo dazi a bocca di barile, se fossi in studio ti salterei addosso per le cose che dici. La Cina ha applicato 40 anni di dazi pesantissimi per arrivare dov'è"."Sì ma lo ha fatto quando aveva un Pil pro capite di mille dollari - ha spiegato Geraci - noi non ce lo possiamo più permettere, perché siamo a 25mila euro. Liberoquotidiano.it - PiazzaPulita, Forchielli contro Geraci: "Ti salterei addosso" Leggi su Liberoquotidiano.it "Lancio una proposta provocatoria: copiamo la Cina, dobbiamo fare un sistema statalista dove facciamo esattamente come hanno fatto loro negli ultimi 30 anni": l'economista Michelelo ha detto nello studio di Corrado Formigli asu La7 parlando dei dazi e della guerra commerciale in corso con gli Stati Uniti. Le sue parole, però, hanno fatto saltare dalla sedia l'imprenditore Alberto, che in collegamento con la trasmissione ha detto: "Se copi la Cina devi mettere una montagna di dazi, perché la Cina in 40 anni si è sviluppata mettendo dazi a bocca di barile, se fossi in studio tiper le cose che dici. La Cina ha applicato 40 anni di dazi pesantissimi per arrivare dov'è"."Sì ma lo ha fatto quando aveva un Pil pro capite di mille dollari - ha spiegato- noi non ce lo possiamo più permettere, perché siamo a 25mila euro.

