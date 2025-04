Piazza San Pietro chiuderà alle ore 17 a Roma arriva l’It Alert a tutti i cellulari all’interno del Gra

cellulari all'interno del Grande Raccordo Anulare di Roma hanno squillato all'unisono alle 13.11 di venerdì 25 aprile. Non per avvisare di un pericolo imminente ma per far sapere che Piazza San Pietro chiuderà alle ore 17, mentre la Basilica, dove in questi giorni sono arrivati migliaia di fedeli per l'ultimo saluto a Papa Francesco, alle ore 18.Il messaggio di It-Alert, inviato dal Dipartimento della Protezione civile nazionale ha interessato tutti coloro che si trovavano all'interno del Gra a quell'ora ed è stato inviato sui telefonini in italiano, inglese, francese e spagnolo. "Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso Piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile", si legge sul messaggino inviato.La Santa Sede ha spiegato in un messaggio su Telegram che "la Basilica di San Pietro, come precedentemente comunicato, resterà aperta fino alle ore 19:00.

