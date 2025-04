Piazza Affari Mediobanca e Monte dei Paschi trainano il Ftse Mib in rialzo

Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sale dello 0,8%, consistenti acquisti sui titoli bancari dall'avvio della seduta, con Mediobanca che traina il listino principale di Milano in aumento del 4% a 17,2 euro. Molto bene anche il Monte dei Paschi, che cresce del 3% oltre quota sette euro.Dopo l'assemblea di Generali (+0,8% a 31,8 euro) l'attenzione si sposta naturalmente sull'offerta della banca toscana su piazzetta Cuccia, con tutto il comparto comunque in salute. Mediolanum cresce infatti dell'1,9%, Unicredit dell'1,7% e la Popolare di Sondrio dell'1,3%. Intesa sale di oltre un punto percentuale a 4,6 euro.

