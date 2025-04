Piazza Affari Ftse Mib in crescita dello 05 Stellantis guida i rialzi

Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,5%, con Stellantis in aumento del 2,8%.In rialzo oltre i due punti percentuali anche Prysmian, Buzzi e Pirelli, con Mps migliore tra le banche in aumento dell'1,3%.Mediobanca sale di un punto percentuale, mentre Generali è piatta. In un clima incerto che guarda ancora soprattutto alla partita dei dazi internazionali, tra i titoli a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano il peggiore è Campari, che cede l'1,5%. Quotidiano.net - Piazza Affari: Ftse Mib in crescita dello 0,5%, Stellantis guida i rialzi Leggi su Quotidiano.net nei primi scambi conferma l'avvio leggermente positivo: l'indiceMib sale0,5%, conin aumento del 2,8%.In rialzo oltre i due punti percentuali anche Prysmian, Buzzi e Pirelli, con Mps migliore tra le banche in aumento dell'1,3%.Mediobanca sale di un punto percentuale, mentre Generali è piatta. In un clima incerto che guarda ancora soprattutto alla partita dei dazi internazionali, tra i titoli a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano il peggiore è Campari, che cede l'1,5%.

Approfondimenti da altre fonti

Piazza Affari accelera in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,3% a 33.610 punti spinto da Leonardo (+7,98%%), Unipol (+6,37%), Mediolanum (+5,78%), Azimut (+4,89%) e Fineco (+4,69%). Rialzi anche per Buzzi (+4,44%), Saipem (+3,49%), Nexi (+3,41%), Moncler (+3,2%) e Generali (+3,07%), mentre cedono solo Stellantis (-1%) con la produzione in calo di quasi il 65% a Melfi nel 1/o trimestre secondo i sindacati ed Eni (-0,18%) , frenata dal greggio sui minimi da ... 🔗quotidiano.net

Frena ulteriormente Piazza Affari poco prima dell'avvio dei listini Usa all'indomani dell'annuncio del presidente Donald Trump sui dazi. L'indice Ftse Mib cede il 3% a 37.290 punti con il dollaro in calo a meno di 0,9 euro e a quasi 0,76 sterline. Si assesta a 112,4 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,3 punti al 3,77% e quello tedesco di 7 punti al 2,64%. Sotto pressione per effetto dei dazi sull'acciaio Tenaris (-8,22%) e Saipem (-7,14%), penalizzata anche dal crollo del ... 🔗quotidiano.net

Frena ulteriormente Piazza Affari poco prima dell'avvio dei listini Usa all'indomani dell'annuncio del presidente Donald Trump sui dazi. L'indice Ftse Mib cede il 3% a 37.290 punti con il dollaro in calo a meno di 0,9 euro e a quasi 0,76 sterline. Si assesta a 112,4 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,3 punti al 3,77% e quello tedesco di 7 punti al 2,64%. Sotto pressione per effetto dei dazi sull'acciaio Tenaris (-8,22%) e Saipem (-7,14%), penalizzata anche dal crollo del ... 🔗quotidiano.net

Piazza Affari positiva: FTSEMib +1%; Piazza Affari: Ftse Mib in crescita dello 0,5%, Stellantis guida i rialzi; Piazza Affari apre in deciso calo, Ftse Mib -0,91%; Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Piazza Affari in crescita: Ftse Mib +0,94%, brillano Stm e Saipem - Piazza Affari cresce con Ftse Mib a +0,94%. Stm e Saipem brillano, bene anche Eni e le banche. Vendite auto sostengono Stellantis. 🔗msn.com

Piazza Affari in crescita: Ftse Mib a +0,5% trainato da Eni e Saipem - Piazza Affari apre in positivo con il Ftse Mib in crescita dello 0,5%, spinto dalle trimestrali di Eni e Saipem. 🔗msn.com

Piazza Affari in lieve rialzo: Ftse Mib a +0,1%, brillano Stm e Saipem - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com