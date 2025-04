Piantedosi Il 25 aprile non è della sinistra Il Papa sul accoglienza dei migranti la pensava come il governo

Piantedosi, ministro dell’Interno, oggi è il 25 aprile: si dichiara antifascista? “Nazismo, fascismo e comunismo sono errori e orrori del passato di cui nessun. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Piantedosi: "Il 25 aprile non è della sinistra. Il Papa sull'accoglienza dei migranti la pensava come il governo" Leggi su Ilfoglio.it Matteo, ministro dell’Interno, oggi è il 25: si dichiara antifascista? “Nazismo, fascismo e comunismo sono errori e orrori del passato di cui nessun. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] ... 🔗scuolalink.it

Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

Per gli amanti della scampagnata di Pasquetta, con barbecue e picnic annessi, c’è la bella iniziativa organizzata a Piana delle Orme che proseguirà anche nelle giornate festive del 25 aprile e 1° maggio. Nella splendida area attrezzata che circonda i padiglioni del Museo è possibile prenotare... 🔗latinatoday.it

Piantedosi: Il 25 aprile non è della sinistra. Il Papa sull'accoglienza dei migranti la pensava come il governo; Polemica sul 25 aprile, il governo chiede celebrazioni sobrie. La sinistra: non è un happy hour; 25 aprile: Piantedosi, “confermate celebrazioni, nessun motivo per preoccuparsi”; Salvini dimissiona Piantedosi e si prende Musk. 🔗Ne parlano su altre fonti

Piantedosi: "Il 25 aprile non è della sinistra. Il Papa sull'accoglienza dei migranti la pensava come il governo" - Il ministro dell'Interno al Foglio: "Oggi andrò a Leonessa, nel Reatino, a rendere omaggio a un prete trucidato dalle SS. Io antifascista? Nessuna nostalgia nel governo, rifiutiamo tutte le ideologie ... 🔗ilfoglio.it

Polemica sul 25 aprile, il governo chiede celebrazioni sobrie. La sinistra: non è un happy hour - Roma, 23 aprile 2025 – “Non ci sono motivi per preoccuparsi” per il 25 aprile. Parola del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Che si prodiga così per disinnescare la polemica politica ingenerata ... 🔗msn.com

25 aprile: Piantedosi, “confermate celebrazioni, nessun motivo per preoccuparsi” - Per il 25 aprile “ci sono le celebrazioni che erano già previste e che sono state confermate. Non ci sono motivi per preoccuparsi per la cosa in sé, certo è che aggiungono un impegno in più che ... 🔗radiocolonna.it