Petrucci Zero24 doppiettaCapitale Alessiani e Cingolani oro e argento nel Gran Premio Liberazione a Roma

Petrucci Zero24 Cycling Team, che al prestigioso Gran Premio Liberazione Allievi domina la scena nel cuore di Roma, in uno degli appuntamenti più attesi e significativi della stagione giovanile nazionale. Sul traguardo delle Terme di Caracalla, su. Today.it - Petrucci Zero24, doppietta...Capitale. Alessiani e Cingolani oro e argento nel Gran Premio Liberazione a Roma Leggi su Today.it CHIARAVALLE - Un’altra giornata memorabile per laCycling Team, che al prestigiosoAllievi domina la scena nel cuore di, in uno degli appuntamenti più attesi e significativi della stagione giovanile nazionale. Sul traguardo delle Terme di Caracalla, su.

Approfondimenti da altre fonti

Ciclismo, il Petrucci Zero24 Cycling Team - Il ciclismo come scuola di vita, strumento di formazione e orgoglio di un territorio. È questa l’essenza del Petrucci Zero24 Cycling Team, recente identità di una realtà sportiva che affonda le sue radici nei 56 anni di storia del Pedale Chiaravallese. A pochi gironi dalla sua presentazione arrivano subito i successi. Domenica ha conquistato due allori grazie a Tommaso Cingolani e Edoardo Fiorini. 🔗ilrestodelcarlino.it

Chiaravalle si veste di tricolore: la Petrucci Zero24 conquista il titolo italiano nella cronosquadre allievi - CHIARAVALLE – La Petrucci Zero24 Cycling Team continua a scrivere pagine importanti del ciclismo giovanile italiano. Dopo la serie di successi collezionati in questo avvio di stagione, arriva arriva ora anche la maglia tricolore nella specialità della cronosquadre Allievi, conquistata nello... 🔗anconatoday.it

Cancellata in appello la condanna per danno erariale a Gabetta, Petrucci e Brambilla - Monza, 23 Marzo 2025 - Cancellata in appello la condanna di Antonio Gabetta, Daniele Petrucci e Claudio Brambilla per il presunto danno erariale per la corruzione della Sangalli sulla raccolta dei rifiuti. E il Comune di Monza dovrà pagare le spese di giudizio di quasi 16mila euro ciascuno. Lo ha deciso la terza sezione centrale di appello della Corte dei Conti, presieduta da Giuseppina Maio, che ha accolto i ricorsi proposti dagli allora rispettivamente presidente della Commissione Ambiente del Comune, componente della medesima commissione e membro della Commissione giudicatrice della gara ... 🔗ilgiorno.it

GP LIBERAZIONE. ANDREA ALESSIANI, FILIPPO CINGOLANI E LA PETRUCCI ZERO24 PADRONI DI CARACALLA GALLERY - Doppietta australiana nel Cavaliere Liberazione Juniores, corsa internazionale che ha aperto la seconda giornata dei Lazio Bike Days alle Terme di Caracalla, nonché primo dei due giorni del 78° Gran ... 🔗tuttobiciweb.it

Petrucci Zero24 Cycling Team: tre vittorie inizio stagione nel ciclismo giovanile - Il Petrucci Zero24 Cycling Team domina l'inizio stagione con vittorie a Nalles, al Giro delle Tre Province e a Camerata Picena. 🔗msn.com

CADELBOSCO DI SOPRA. SUPER FIORINI E ALESSIANI TRIONFANO PER LA PETRUCCI ZEROCYCLING - della Polisportiva Fiumicinese FAIT Adriatica che ha chiuso in seconda posizione. Mentre con il terzo posto acquisito Alessiani ha completato il trionfo per la formazione della Petrucci Zero Cycling. 🔗tuttobiciweb.it