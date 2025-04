Perugia Margherita Scoccia Il 25 aprile è un giorno per l’unità e la libertà

Margherita Scoccia, consigliere comunale di Perugia e riferimento del centrodestra in città, ha condiviso un significativo messaggio in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, sottolineando l'importanza di celebrare la libertà e l'unità nazionale. Scoccia ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo al significato profondo di questa giornata."Il 25 aprile è la festa della libertà. Quella libertà che è stata conquistata a caro prezzo da uomini e donne che hanno avuto il coraggio di resistere al nazifascismo, credendo in un'Italia diversa e democratica", ha dichiarato il consigliere comunale. Secondo Scoccia, festeggiare la Liberazione è un dovere civico, ma ha anche avvertito che non si dovrebbe ridurre questa giornata a una "passerella ideologica monocolore", che rischia di dividere invece che unire.

