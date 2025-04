Perugia il bancomat rubato in ospedale riappare a Fontivegge

bancomat rubato 'riappare' a Fontivegge. Lui chiama la polizia e fa beccare un 44enne. L'uomo, cittadino italiano, è stato denunciato dalla polizia per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il furto in ospedale e il bancomat. Perugiatoday.it - Perugia, il bancomat rubato in ospedale "riappare" a Fontivegge Leggi su Perugiatoday.it Il' a. Lui chiama la polizia e fa beccare un 44enne. L'uomo, cittadino italiano, è stato denunciato dalla polizia per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il furto ine il

Cosa riportano altre fonti

Poviglio, prelevano soldi con bancomat rubato - Poviglio (Reggio Emilia), 28 marzo 2025 - E’ stata derubata del portafoglio che aveva nella borsa, mentre faceva spesa al Conad di Poviglio. E poco dopo la vittima, una cinquantenne del paese, si è accorta che il bancomat era stato usato per prelevare denaro per una somma di 600 euro. Grazie al sistema di video sorveglianza del supermercato e del postamat dell’Ufficio Postale dove è stato effettuato il prelievo, i carabinieri della caserma povigliese sono riusciti a risalire alle autrici del reato. 🔗ilrestodelcarlino.it

Fa acquisti con il bancomat appena rubato, processo a un 23enne - Era stato arrestato a Vascon di Carbonera dove, in compagnia di un complice, avrebbe tentato di rubare un'auto. Per questi fatti tre anni fa Johan Lattanzi, un 23enne residente a Ponzano, aveva ricevuto una misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Treviso. Ma il giovane l'aveva... 🔗trevisotoday.it

Bancomat rubato dall'auto, sorpreso a prelevare allo sportello. Deve scontare quasi quattro anni di carcere: arrestato - Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cesena che si sono concentrati nei comuni della Vallata del Savio. In campo i militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni di Borello, San Piero in Bagno e Verghereto. Non sono mancate le denunce, la prima nei... 🔗cesenatoday.it

Perugia, il bancomat rubato in ospedale riappare a Fontivegge; Bancomat rubato e usato a Fontivegge: denunciato un 44enne; Derubano un paziente, portandogli via il bancomat: denunciati 2 operatori del 118 del Saut di Eboli; Prima sfondano con un'auto rubata una vetrata, poi fanno esplodere un bancomat. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media